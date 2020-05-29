В яких лікарнях захворіло найбільше медиків: брифінг Кличка

Онлайн пресконференція Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів

Так, Віталій Кличко поінформує:

- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

- у яких лікарнях захворіло найбільше медиків;

- чи отримували під час карантину надбавки від міста вчителі та вихователі;

- про ситуацію із недобросовісним забудовником "Аркада-будівництво";

- як Київ цього року відзначає свято Останнього дзвоника.