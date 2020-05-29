В яких лікарнях захворіло найбільше медиків: брифінг Кличка
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Укрінформ
Онлайн пресконференція Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів
Так, Віталій Кличко поінформує:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
- у яких лікарнях захворіло найбільше медиків;
- чи отримували під час карантину надбавки від міста вчителі та вихователі;
- про ситуацію із недобросовісним забудовником "Аркада-будівництво";
- як Київ цього року відзначає свято Останнього дзвоника.