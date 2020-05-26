Влада Києва виступає проти підвищення тарифів на холодну воду під час карантину

Міська влада категорично проти підвищення тарифів на холодну воду та водовідведення для киян у складний період боротьби з пандемією.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв під час відкритого обговорення пропозицій ПрАТ «АК «Київводоканал» щодо встановлення на 2021 рік тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, повідомляє пресслужба міської влади.

"Сьогодні в усій країні фіксують зниження доходів родин та їх платоспроможність. Підвищувати ціни на необхідні для людей послуги неправильно і несправедливо", - сказав він.

За словами Пантелеєва, безумовно, будь-якому підприємству необхідні кошти для якісної та стабільної роботи.

«Але, переконаний, що оптимізувавши роботу, підприємство здатне забезпечити в період карантину якісні послуги водопостачання та водовідведення без підняття цін на них. У першу чергу, усі виконавці послуг повинні орієнтуватися на інтереси й потреби своїх клієнтів та об’єктивно оцінювати ситуацію з рівнем платежів», – пояснив столичний чиновник.

Як повідомлялося, раніше «Київводоканал» опублікував заяву про наміри підвищити тарифи компанії на послуги водопостачання та водовідведення для киян ще на 19% – із січня 2021 року.

У відповідь на це повідомлення Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення в період карантину.