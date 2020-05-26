Влада Києва виступає проти підвищення тарифів на холодну воду під час карантину
Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв під час відкритого обговорення пропозицій ПрАТ «АК «Київводоканал» щодо встановлення на 2021 рік тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, повідомляє пресслужба міської влади.
"Сьогодні в усій країні фіксують зниження доходів родин та їх платоспроможність. Підвищувати ціни на необхідні для людей послуги неправильно і несправедливо", - сказав він.
За словами Пантелеєва, безумовно, будь-якому підприємству необхідні кошти для якісної та стабільної роботи.
«Але, переконаний, що оптимізувавши роботу, підприємство здатне забезпечити в період карантину якісні послуги водопостачання та водовідведення без підняття цін на них. У першу чергу, усі виконавці послуг повинні орієнтуватися на інтереси й потреби своїх клієнтів та об’єктивно оцінювати ситуацію з рівнем платежів», – пояснив столичний чиновник.
Як повідомлялося, раніше «Київводоканал» опублікував заяву про наміри підвищити тарифи компанії на послуги водопостачання та водовідведення для киян ще на 19% – із січня 2021 року.
У відповідь на це повідомлення Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення в період карантину.