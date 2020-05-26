Через дощі та вітер повітря у Києві стало трохи чистішим

Порівняно з попереднім тижнем, повітря у столиці України стало трохи чистішим.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського на сторінці у Facebook.

"Загалом, порівняно з попереднім тижнем, у повітрі міста середньодобовий вміст забруднювальних домішок дещо знизився, чому сприяли погодні умови (часті дощі, поривчастий вітер)", — йдеться у повідомленні.

За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського з 19 по 25 травня 2020 року у повітрі Києва було відмічено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій:

- завислих речовин (пилу) – у 1,2-1,7 рази на проспекті Перемоги (поблизу станції метро "Святошин") та Бессарабській площі;

- діоксиду сірки – у 1,1-1,3 рази на проспектах Перемоги і Оболонському, Бессарабській площі, вулицях Олександра Довженка, Семена Скляренка;

- діоксиду азоту – у 4,5-4,8 рази на вулицях Інженера Бородіна, Семена Скляренка, Бессарабській площі; у 3,5-3,6 рази – на проспектах Перемоги і Оболонському; у 2,0-2,9 рази – на інших постах міста, за виключенням проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчика обсерваторії), де перевищень не спостерігалось;

- формальдегіду – у 2,1-2,3 рази – на вулиці Семена Скляренка, проспекті Перемоги, Бессарабській площі; у 1,6-1,9 рази – на інших постах міста, за виключенням проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось.

Всього на 13-ти стаціонарних постах обсерваторії, що працюють під час карантину, з 19 по 25 травня було відібрано та проаналізовано 1182 проби повітря.