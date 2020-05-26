Карпати засипало снігом, місцями намети до 40 сантиметрів

У високогір'ї Карпат сніжить - покрив вже сягає 15 см, місцями замети висотою до 40 см.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

"У високогір'ї випало близько 10-15 см снігу, місцями надуви до 30-40 см. Станом на 9:30 26 травня на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -2°С, вітер північно-західній 5 м/с, хмарно, туман, обмежена видимість до 50 м, сніг", - йдеться в повідомленні.

Гора Піп Іван - одна з найвищих вершин Українських Карпат, її висота 2020,5 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

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Як повідомлялося, 26 травня в Україні хмарно з проясненнями. Часом дощі, вдень на Закарпатті та Прикарпатті місцями з грозами. Температура на високогір'ї Карпат протягом доби 2-7° тепла.