Київ знову "скували" затори

У Києві у вівторок, 26 травня, спостерігаються великі затори на дорогах.

Найбільше рух ускладнено на всіх мостах через Дніпро у напрямку правого берега міста, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, затори на мосту Метро, мосту Патона, Північному та Південному мостах, Дарницькому.

Затори на столичних дорогах / Фото: Геннадій Мінченко та Євген Котенко, Укрінформ

Також затори на Броварському проспекті, проспекті Романа Шухевича, Дарницькому шосе, проспекті Бажана, Дніпровській набережній, бульварі Перова, проспекті Визволителів, свідчать дані Google Maps.

Як повідомляв Укрінформ, з 22 травня в Україні розпочався другий етап послаблення карантину, який передбачає відкриття низки закладів та часткове відновлення руху громадського транспорту. В Києві наземний пасажирський транспорт запрацював 23 травня, а з ранку 25 травня відкрилося метро.