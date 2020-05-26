Київ знову

Київ знову "скували" затори

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Укрінформ
У Києві у вівторок, 26 травня, спостерігаються великі затори на дорогах.

Найбільше рух ускладнено на всіх мостах через Дніпро у напрямку правого берега міста, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, затори на мосту Метро, мосту Патона, Північному та Південному мостах, Дарницькому. 

Затори на столичних дорогах / Фото: Геннадій Мінченко та Євген Котенко, Укрінформ

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Також затори на Броварському проспекті, проспекті Романа Шухевича, Дарницькому шосе, проспекті Бажана, Дніпровській набережній, бульварі Перова, проспекті Визволителів, свідчать дані Google Maps.

Як повідомляв Укрінформ, з 22 травня в Україні розпочався другий етап послаблення карантину, який передбачає відкриття низки закладів та часткове відновлення руху громадського транспорту. В Києві наземний пасажирський транспорт запрацював 23 травня, а з ранку 25 травня відкрилося метро.

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