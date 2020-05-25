Київ "скували" затори

У Києві у понеділок, 25 травня, станом на 9:00 спостерігаються великі затори на дорогах.

Про це свідчать дані Google Maps.

У центрі столиці затори утворилися біля станцій метро "Контрактова площа", "Золоті ворота", "Хрещатик", "Театральна", "Кловська", "Олімпійська", "Поштова площа" та "Арсенальна".

Ускладнений рух біля метро "Льва Толстого", "Палац Спорту" та "Печерська".

Значні затори на бульварах Тараса Шевченка, Лесі Українки та Вацлава Гавела, а також на проспектах Перемоги, Валерія Лобановського, Степана Бандери та Повітрофлотському.

Також складно проїхати по Набережно-Хрещатицькій вулиці та по вулицях Січових стрільців, Хрещатик, Вадима Гетьмана, Басейній, Грушевського, Семена Скляренка, Олени Теліги та по Набарежному шосе.

Значні затори спостерігаються біля станцій метро "Берестейська", "Нивки", "Святошин" і Житомирська".

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На лівому березі складно проїхати біля станцій метро "Дарниця", "Лівобережна", "Чернігівська".

У напрямку правого берега Києва стоять у заторах Північний міст, міст Патона та Південний міст, Дарницький міст та міст Метро.

Як повідомляв Укрінформ, з 22 травня в Україні розпочався другий етап послаблення карантину, який передбачає відкриття низки закладів та часткове відновлення руху громадського транспорту. В Києві наземний пасажирський транспорт запрацював 23 травня, а з ранку 25 травня відкрилося метро.