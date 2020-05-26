На Південному мосту в Києві сталося часткове руйнування покриття
Укрінформ
На Південному мосту у Києві виникла аварійна ситуація з одним із старих деформаційних швів.
Як повідомили в КМДА з посиланням на столичну дорожну службу, обірвалась частина накривного листа.
«Фахівці «Київавтошляхміст» уже працюють на місці. Полагодити все планують за 3-4 години. У комунальній корпорації перепрошують за незручності», – йдеться в повідомленні.
Рух у напрямку правого берега частково обмежено.
По Південному мосту через Дніпро у Києві проходить Сирецько-Печерська лінія метро («зелена гілка»).