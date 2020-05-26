На Південному мосту в Києві сталося часткове руйнування покриття

На Південному мосту у Києві виникла аварійна ситуація з одним із старих деформаційних швів.

Як повідомили в КМДА з посиланням на столичну дорожну службу, обірвалась частина накривного листа.

«Фахівці «Київавтошляхміст» уже працюють на місці. Полагодити все планують за 3-4 години. У комунальній корпорації перепрошують за незручності», – йдеться в повідомленні.

Рух у напрямку правого берега частково обмежено.

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По Південному мосту через Дніпро у Києві проходить Сирецько-Печерська лінія метро («зелена гілка»).