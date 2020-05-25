У Києві ліквідували пожежу в Олександрівській лікарні

У столиці рятувальники ліквідували пожежу в Олександрівській клінічній лікарні.

Про це державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомляє у Telegram.

"25 травня о 18:56 пожежу було ліквідовано пожежу в підсобному приміщені в 6 корпусі на 6 поверсі в Олександрійській клінічній лікарні на вул. Шовковичній 39/1", — йдеться у повідомлені.

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У відомстві уточнили, що жертв та постраждалих немає. Підрозділами ДСНС виведено на свіже повітря 15 осіб. Вогнем пошкоджено електричний щит та вхідні двері у підсобне приміщення на площі 2 кв.м.