Активісти завершили акцію "Стоп реванш" у Києві
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Учасники акції зачитали свої вимоги і завершили акцію виконанням гімну України.
Акція розпочалася о 14:00 на Майдані Незалежності в Києві. У ній взяли участь кілька тисяч осіб. Спочатку на Майдані Незалежності учасники акції провели мітинг, потім рушили колоною по вулиці Грушевського. Дорогою мітингувальники скандували: "Слава Україні – Героям слава", "Україна – понад усе", лунали українські патріотичні пісні.
Мітингувальники зібралися під будинком Президента. Вони озвучили свої вимоги до влади. Захід минув спокійно.
Паркан навколо будинку, де мешкає Президент, обклеїли плакатами з символікою "Національного корпусу".
Як повідомляв Укрінформ, організатором акції «Стоп реванш» є Рух опору капітуляції. Акцію приурочено до річниці президентства Зеленського.
Серед вимог учасників акції, зокрема, - припинити "політику капітуляції на умовах Кремля", звільнити безпідставно утримуваних майданівців, добровольців, волонтерів, припинити "наступ на українську мову" та дотримуватися мовного законодавства, відновити динамічне зближення України з НАТО і ЄС.
Поліція в неділю, 24 травня, посилила заходи безпеки у центрі Києва у зв’язку з масовою акцією.
Подібні акції відбулися ще у ряді українських міст.