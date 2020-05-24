Активісти завершили акцію "Стоп реванш" у Києві

У Києві організатори та учасники завершили акцію "Стоп реванш" біля будинку Президента Володимира Зеленського на вулиці Грушевського.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасники акції зачитали свої вимоги і завершили акцію виконанням гімну України.

Акція розпочалася о 14:00 на Майдані Незалежності в Києві. У ній взяли участь кілька тисяч осіб. Спочатку на Майдані Незалежності учасники акції провели мітинг, потім рушили колоною по вулиці Грушевського. Дорогою мітингувальники скандували: "Слава Україні – Героям слава", "Україна – понад усе", лунали українські патріотичні пісні.

Мітингувальники зібралися під будинком Президента. Вони озвучили свої вимоги до влади. Захід минув спокійно.

Паркан навколо будинку, де мешкає Президент, обклеїли плакатами з символікою "Національного корпусу".

Як повідомляв Укрінформ, організатором акції «Стоп реванш» є Рух опору капітуляції. Акцію приурочено до річниці президентства Зеленського.

Серед вимог учасників акції, зокрема, - припинити "політику капітуляції на умовах Кремля", звільнити безпідставно утримуваних майданівців, добровольців, волонтерів, припинити "наступ на українську мову" та дотримуватися мовного законодавства, відновити динамічне зближення України з НАТО і ЄС.

Поліція в неділю, 24 травня, посилила заходи безпеки у центрі Києва у зв’язку з масовою акцією.

Подібні акції відбулися ще у ряді українських міст.