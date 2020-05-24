Поліція посилила охорону у центрі Києва через заплановану акцію

Поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва, де в неділю, 24 травня, заплановані масові заходи.

Про це повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

«Для забезпечення публічної безпеки та порядку залучені поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України. Наряди правоохоронців несуть службу у посиленому режимі», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що для недопущення порушень громадського порядку на посилене чергування заступили працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу.

Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

Як повідомлялося, у неділю, 24 травня, о 14.00 у Києві та ще ряді міст України плануються акції «Стоп реванш», які організовує «Рух опору капітуляції».