Поліція відкрила справу через петарди й димові шашки під офісом Медведчука

За вчинення хуліганських дій під час мітингу на столичному Печерську розпочато кримінальне провадження за статтею "Хуліганство" Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє поліція міста Києва.

"За вчинення протиправних дій правоохоронці доставили 17 осіб до Печерського управління поліції, де встановлюють їхні анкетні дані та відбирають пояснення. Після проведення перевірки діям кожного буде надана правова оцінка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що активісти влаштували акцію протесту біля офісу на вулиці Великій Васильківській. Після закінчення заходу учасники запалили фаєри, димові шашки, а також кинули петарду та кілька банок із фарбою на фасад будівлі.

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За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, що карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

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Як повідомлялося, раніше 23 травня Офіс глави партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука на вулиці Велика Васильківська, 23-б, у Києві закидали петардами та димовими шашками.