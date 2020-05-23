Офіс Медведчука у Києві закидали петардами та димовими шашками

Офіс глави партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука на вулиці Велика Васильківська, 23-б, у Києві закидали петардами та димовими шашками.

Акцію протесту влаштували активісти "Національного корпусу", відповідне відео оприлюднене на їхньому каналі в YouTube.

Офіс Медведчука у Києві закидали петардами і димовими шашками / Фото: https://nationalcorps.org

"Нацкорпус вимагає від Мін'юсту звернутися з позовом до суду по факту вчинення партією ОПЗЖ державної зради та вимагає від СБУ розпочати провадження проти очільників цієї антиукраїнської сили", - повідомляється у дописі під відео.

Так, представники Нацкорпусу запалили фаєри, після чого було чутно звук, схожий на вибух, територію затягнуло чорним димом. На відео також видно, як сталася сутичка, після цього поліція затримала кількох учасників акції.

Читайте також: У Запоріжжі та Харкові Нацкорпус вимагав звільнення Єрмака

Окрім цього, учасники акції повідомили, що у неділю, о 14.00 в Києві на Майдані Незалежності відбудеться велике віче патріотичних сил.

Укрінформ звернувся до поліції по коментар щодо цієї акції.