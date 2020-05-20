У Запоріжжі та Харкові Нацкорпус вимагав звільнення Єрмака

У Запоріжжі та Харкові представники Національного корпусу та Нацдружин вимагали відставки керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні, в річницю правління нового Президента Володимира Зеленського, в Києві і в обласних центрах під ОДА проходить всеукраїнська акція з вимогою звільнити з посади керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. В березні цього року він підписав документ, який є основою для інтеграції терористичних організацій, як "ЛНР" та "ДНР", в процес спілкування. Тобто Україна має спілкуватись із терористичними організаціями, що Росія в цьому процесі "спостерігач", що в Україні йде громадянська війна", - сказав організатор акції у Запоріжжі, керівник осередку Національного корпусу Максим Зайченко.

Також активісти закидають Єрмаку причетність до "торгівлі" державними посадами. Учасники акції вийшли з плакатами, але задля дотримання карантинних вимог, знаходились на відстані один від одного.

До мітингувальників вийшла керівник апарату Запорізької ОДА Зінаїда Бойко. Активісти передали в ОДА звернення з вимогою звільнити керівника Офісу Президента, почепили на фасаді адміністративної будівлі наліпки з відповідним написом та вивісили великий банер.

У Харкові представники Національного корпусу та Нацдружин пікетували облдержадміністрацію.

"Ми вважаємо, що людина, яка замішана в справах про корупцію, коли його брат продавав посади, людина, яка домовляється з Російською Федерацією і підтверджує, що є такі республіки "ДНР" та "ЛНР", на наш погляд, бути при владі та керувати апаратом Президента не може", - сказав голова харківського осередку Нацкорпусу Костянтин Немічев.

Пікетувальники наприкінці акції запалили фаєри. Свої вимоги Нацкорпус передав голові ОДА, лист відповідним чином зареєстрували.

Фото: ФБ Костянтин Немічев

За даними обласної поліції, в акції взяли участь 35 осіб (за даними Нацкорпусу – до сотні), грубих порушень громадського порядку не було.

Як повідомлялося, на початку травня Президент Володимир Зеленський відповів на електронну петицію № 22/091322-еп "Звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу Президента Андрія Єрмака", яка була розміщена 1 квітня та набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Серед причин необхідності звільнення Єрмака з посади очільника ОП автор петиції зазначав підписання ним 11 березня протоколу засідання ТКГ у Мінську, згідно з яким планувалося створення так званої Консультативної ради. У цьому зв'язку Зеленський зауважив, що підписання протоколу ТКГ є частиною поточної роботи з реалізації комплексу заходів, а також інших документів, які складають "пакет" досягнутих у Мінську в 2014 - 2015 роках домовленостей, і цей документ не легітимізує суб’єктності ОРДЛО, а також не змінює статусу Росії у переговорному процесі в рамках ТКГ.

Раніше, 29 березня, народний депутат Гео Лерос (фракція партії "Слуга народу") опублікував у Facebook кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками нібито питання призначення на державні посади.

Андрій Єрмак у зв’язку з оприлюдненим відео з його братом Денисом звернувся до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

У САП повідомили, що було відкрито кримінальне провадження за зверненням Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади.

ДБР відкрило провадження за заявою Єрмака щодо поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.

Також СБУ об'єднала два кримінальні провадження щодо Лероса в одну справу.

Сьогодні на пресконференції Президент Володимир Зеленський заявив, що знає, хто зробив запис, і що ця людина хотіла його шантажувати.