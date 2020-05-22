У центральних районах Києва побільшає зелених зон - проєкт генплану

Відповідно до генплану столиці, у центральних районах Києва буде проведено роботи з розширення озеленених територій.

Про це інформує КМДА з посиланням на комунальну організацію «Київгенплан»,

«Розробники проєкту генерального плану Києва передбачили додатковий розвиток озеленених територій загального користування для центральних густо забудованих житлових територій у Печерському, Подільському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, проєктом окреслено створення зелених насаджень загального користування на територіях схилів Дніпра, урочищ Кучмин Яр, Гончарі, Дігтярі, Кожум’яки та інших ярів і балок, а також – невеликих скверів біля входів до будівель громадського призначення та на подвір’ях житлових будинків.

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Крім того, розробники запропонували сформувати загальноміську ландшафтно-рекреаційну зону на Дніпровських островах із забезпеченням пішої досяжності пішохідним мостом через Дніпро, а також річковим пасажирським транспортом, розвиток якого також передбачений проєктом генплану.

Як зазначається, на етап у 20 років приріст озеленених територій загального користування у столиці без урахування буферних парків становитиме 662 га, з яких 557 га – парки, 68,2 га – сквери, 36,7 га – бульвари та проспекти.

Фото: Марія Ковальчук, Укрінформ