В Мінінфраструктури планують здати в концесію нову кільцеву дорогу навколо Києва

У Міністерстві інфраструктури України розглядають можливість здати в концесію нову кільцеву дорого навколо міста Києва.

Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій в ефірі телеканалу "Прямий".

"Для мене найбільш амбітним є запуск концесійної дороги. І бажано це зробити на новій київській кільцевій", - сказав Криклій.

За його словами, цей проєкт передбачає будівництво 140 кілометрів кільцевої дороги навколо столиці.

Криклій зазначив, що міністерство вже має попередні домовленості з потенційними інвесторами з інших країн.

"Але хотілося б від них ще отримати підтвердження готовності до технічного кредитування таких великих проєктів", - зауважив міністр.

Він додав, що більш конкретні умови співпраці будуть обговорюватися вже після пом'якшення карантину в Україні.

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Як повідомляв Укрінформ, 31 жовтня 2019 року в присутності міністра інфраструктури Владислава Криклія між Державним агентством Автомобільних доріг України та китайською компанією Poly Changda Engineering Co. Ltd було підписано Меморандум про співробітництво в рамках реалізації Першої черги будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо міста Києва (ВКАД) "Транспортне сполучення між М-05 Київ-Одеса та М-06 Київ-Чоп.