У Києві вшанували пам'ять розвідника, який загинув від вибуху авто

У Головному управлінні розвідки Міноборони України вшанували пам'ять розвідника Максима Шаповала, який загинув вранці 27 червня 2017 року у Києві в результаті підриву автомобіля.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України.

«У 2017 році від рук російських диверсантів у Києві загинув співробітник ГУР МО України Максим Шаповал, якому посмертно було присвоєно звання Героя України. Щоб увічнити пам’ять про мужнього сина українського народу, жителі Солом’янського району вирішили створити сквер неподалік від місця загибелі Максима Шаповала», - йдеться в повідомленні..

Зазначається, що рік тому у сквері з’явився пам’ятний камінь, а нещодавно на цей камінь було встановлено табличку з написом “У вічності сила! У подвигу слава!”.

Як повідомляв Укрінформ, співробітник Головного управління розвідки Міноборони України Максим Шаповал загинув вранці 27 червня 2017 року у Києві в результаті підриву автомобіля.

7 вересня 2017 року Президент Петро Порошенко вручив удові Максима Шаповала, якому присвоєно звання Героя України посмертно, орден "Золота зірка".

Максим Шаповал брав участь у плануванні та проведенні розвідувальних рейдів у глибокий тил противника, де документував докази присутності російських військ. Звідти Шаповал попереджав про небезпеку на конкретних напрямках для конкретних підрозділів.