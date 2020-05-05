У Сумах вшанували пам’ять загиблого під Слов’янськом Героя України Аніщенка

У Сумах вшанували пам’ять загиблого під Слов’янськом Героя України, Почесного громадянина міста Олександра Аніщенка.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вшaнувaння пaм’ятi людей, якi вiддaли життя зa Україну, – нaш святий oбoв’язoк. Олександр Аніщенко був спрaвжнім пaтрioтом, який боровся за суверенітет та цілісність держави, і віддав своє життя за мир та спокій на рідній землі. Минуло шість років з дня його героїчної смерті, але біль та смуток досі не вщухають у наших серцях. Ми пам’ятаємо і низько схиляємо голови перед усіма воїнами, які поклали свої життя задля миру та спокою в Україні», – сказав під час покладання квітів до могили Героя на Алеї Слави центрального кладовища міський голова Олександр Лисенко.

Він закликав сумчан шaнувaти пам'ять всіх воїнів, хто відстоював щaсливе мaйбутнє країни, а також запевнив, що міська влада завжди пам'ятатиме захисників держави і допомагатиме їхнім родинам.

Крім представників влади, віддати данину пам'яті мужнього воїна до його могили прийшли батьки, рідні, друзі та побратими.

Заступник начальника підрозділу спеціального призначення «Альфа» Олександр Аніщенко загинув 5 травня 2014 року поблизу міста Слов‘янськ Донецької області.

У той день група у складі полковника Аніщенка та його бойових побратимів із підрозділу «Альфа» СБУ, МВС і ЗС України на двох машинах БТР вирушила в напрямку Слов’янська для проведення розвідки та вогневого прикриття військових, що готувалися повернути під контроль української влади захоплене терористами місто. Біля селища Семенівка на залізничному переїзді група потрапила в засідку, опинившись під обстрілом із трьох сторін. Коли один із БТРів підбили, Олександр разом із товаришами зайняв кругову оборону, прикриваючи евакуацію поранених.

Аніщенко загинув від прямого влучення пострілу з гранатомета терористів під час нерівного бою, в якому двадцять п’ять спецпризначенців протистояли більш як сотні бойовиків. Разом із ним у тому бою віддали своє життя за Батьківщину ще двоє українських військових.

2 вересня 2014 року за рішенням Сумської міськради Олександру Аніщенку посмертно присвоїли звання Почесного громадянина міста Суми.

За виняткову мужність, героїзм і самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, 2 січня 2015 року сумчанин був посмертно удостоєний звання «Герой України».

Фото: 0542.ua