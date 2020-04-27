Військові на Донеччині вшанували пам'ять загиблих побратимів

У Донецькій області військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил ушанували пам'ять загиблих героїв.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

«26 квітня, на поминальну неділю військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил разом з головним військовим капеланом ООС протоієреєм отцем Олександром відвідали меморіали на Донеччині. Вони вшанували пам'ять загиблих захисників Батьківщини та поклали квіти до пам’ятних знаків», - ідеться в повідомленні.

Військові вшанували пам'ять героїв на Донеччині / Фото: Руслан Тарасов

Наголошується, що багато військовослужбовців віддали своє життя за незалежність Батьківщини, заплативши найвищу ціну, яку може запропонувати людина, захищаючи рідну землю.

«Усі вони назавжди залишаться у нашій пам'яті, а їхні імена золотими літерами впишуться в історію України», - зазначають у штабі ООС.