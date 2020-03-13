Напередодні Дня українського добровольця, який відзначається 14 березня, на території меморіалу «На горі Карачун» в Донецькій області вшанували пам’ять загиблих українських героїв та висловили вдячність живим захисникам суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

"У заході взяли участь діючі військовослужбовці, ветерани російсько-української війни на сході країни. Поминальну літургію за загиблими провів військовий капелан аеромобільної бригади отець Василь Іванюк", - йдеться в повідомленні.

На горі Карачун вшанували пам'ять українських добровольців / Фото: АрміяInform

Як зазначається, низку військовослужбовців було нагороджено медаллю «Нескорені духом» Всеукраїнського об’єднання «Країна».

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На завершення заходу понад сотня військовослужбовців підняла до неба жовті та сині аркуші з побажаннями воїнам від школярів міста Кропивницький, утворивши своєрідний живий оберіг над просторами охопленого боями сходу України.