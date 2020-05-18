За тиждень у Києві захворюваність на грип та ГРВІ знизилася на 7,5%
Укрінформ
У столиці за 20-й тиждень 2020 року зареєстровано 2 601 хворий на грип та ГРВІ.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 88,5%. Наразі показник захворюваності становить 88,1", - йдеться у повідомленні.
Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 7,5% у порівнянні з попереднім тижнем. Так, дітей захворіло – 1 101 (зниження на 6%), дорослих – 1 500 (зниження на 8,6%).
У структурі захворюваності діти становлять 42,3%, а на попередньому тижні – 41,6%. Серед школярів захворюваність знизилась на 8% – зареєстровано 449 випадків.
До медичних закладів за 20-й тиждень госпіталізовано 7 осіб, із них 5 – діти.