У Кличка заявляють, що на грип хворіють дедалі менше киян

У столиці за 19-й тиждень 2020 року зареєстровано 2 813 хворих на грип та ГРВІ.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 87,6%. Наразі показник захворюваності становить 95,3", - йдеться у повідомленні.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 19% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло – 1 171 (зниження на 16,5%), дорослих – 1 642 (зниження на 20,7%).

У структурі захворюваності діти становлять 41,6%, а на попередньому тижні – 40,4%. Серед школярів захворюваність знизилась на 9,8% – зареєстровано 488 випадків.

До медичних закладів за 19-й тиждень госпіталізовано 17 осіб, із них 12 – діти.