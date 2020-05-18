У Києві з 19 травня — друга “хвиля” відключення гарячої води

Друга черга гідравлічних випробувань тепломереж в Києві розпочнеться 19 травня.

Про це повідомляє КП "Київтеплоенерго".

"На міцність випробовуватимуть мережі частини Солом’янки, Шулявки, Теремків, Осокорків та центру Києва. Загалом близько 10% житлових будинків (1300) столиці. Це клієнти, що отримують теплову енергію від ТЕЦ-5. Випробування триватимуть близько двох тижнів — до 5 червня", - йдеться у повідомленні.

Адреси будинків, де буде тимчасово відсутнє гаряче водопостачання через гідравлічні випробування мереж, розміщені на офіційному сайті Київтеплоенерго.

У підприємстві нагадують, що проведення випробувань в міжопалювальний сезон є обов’язковим, згідно з Правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду, й дозволяє дослідити гідравлічну щільність та міцність мереж. А це, своєю чергою, дозволяє скоротити кількість аварійних відключень тепла взимку.

Цього року гідравлічні випробування тепломереж в Києві розпочалися пізніше, ніж зазвичай. Після послаблення обмежувальних заходів у столиці 12 травня випробування розпочалися на малих котельнях та ТЕЦ-6, які обслуговують Троєщину, Лісовий масив, Воскресенку, Оболонь, Мінський масив, Виноградар та Відрадний. Завершення першої черги випробувань очікується 25 травня. Станом на 18 травня Київтеплоенерго виявило 105 пошкоджень, з них на 54-х ділянках вже завершені ремонтні роботи.