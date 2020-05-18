Президент призначив дев’ятьох голів райадміністрацій у Києві

Президент України Володимир Зеленький призначив 9 нових голів районних державних адміністрацій у місті Києві та перепризначив двох.

Відповідні розпорядження Президента від 18 травня опубліковані на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, згідно з розпорядженням №317/2020-рп, Зеленський звільнив Петра Онофрійчука з посади голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України. Іншим розпорядженням №323/2020-рп на цю посаду призначено Ігоря Щербака.

Розпорядженням №318/2020-рп звільнено з посади голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України Віктора Смирнова, а розпорядженням №326/2020-рп Смирнова перепризначено на цю ж посаду.

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Також розпорядженням Президента №319/2020-рп звільнено Олега Гарягу з посади голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, а іншим документом №329/2020-рп його перепризначено на цю посаду.

Крім того, розпорядженням №320/2020-рп призначено Сергія Садового головою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації; розпорядженням №321/2020-рп призначено головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Ярослава Лагуту; розпорядженням №322/2020-рп призначено Давида Шатірішвілі головою Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

Згідно з розпорядженням №323/2020-рп призначено Ігоря Щербака головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації; розпорядженням №324/2020-рп призначено Кирила Фесика головою Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації; розпорядженням №325/2020-рп призначено Наталію Кондрашову головою Печерської районної в місті Києві державної адміністрації; розпорядженням №327/2020-рп призначено Сергія Павловського головою Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації; ропорядженням №328/2020-рп призначено Ірину Чечотку головою Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації.