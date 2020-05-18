У середньому 20% вантажівок прямує через Київ зі значним перевантаженням - Кличко

На в’їздах у Київ запустили п'ять автоматичних комплексів габаритно-вагового контролю.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кілька днів тому ми, спільно з Міністерством інфраструктури та Державною службою України з безпеки на транспорті, запустили п'ять автоматичних комплексів габаритно-вагового контролю. Вони цілодобово працюють на всіх в'їздах в столицю", - сказав Кличко.

За його словами, цілодобова робота таких комплексів - важливий крок, аби Київ був закритий для недобросовісних перевізників.

"Постiйний контроль та штрафи змусять таких перевiзникiв не їхати через місто. Для нас це важливо, бо перевантажені фури розбивають наші дороги", - сказав він.

Кличко зазначив, що перші дні роботи показали, що в середньому 20% великовантажного транспорту прямує через Київ зі значним перевантаженням.

Як повідомлялось, в’їзд великогабаритного транспорту до Києва у ранкові та вечірні години обмежено з понеділка, 18 травня