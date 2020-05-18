Киян попереджають про штормовий вітер — жовтий рівень небезпеки

У Києві 18 травня очікуються сильні пориви вітру - до 24 м/с.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у м. Києві.

“За інформацією Українського гідрометцентру, 18 травня вдень у Києві, пориви вітру 15-24 м/с (І рівень небезпечності жовтий)”, - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Грозові дощі накриють майже всю Україну

Як повідомлялося, у Києві та Київській області 18 травня мінлива хмарність. В другій половині дня місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вдень у столиці 16-18°; по області - 14-19°.

Фото: ДСНС