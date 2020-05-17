Грозові дощі накриють майже всю Україну

В Україні в неділю, 17 травня, на більшій частині пройдуть короткочасні дощі, місцями гроза.

Про це Укрінформу повідомили в Гідрометцентрі.

"В Україні 17 травня мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень на більшій частині країни короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 14-19°, у південній частині до 21°", - йдеться у повідомленні.

У Києві 17 травня збережеться мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-8° тепла, вдень 16-18°.