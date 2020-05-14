У Києві опублікували адреси будинків, де немає гарячої води
Як повідомили на підприємстві, гаряча вода за вказаними адресами буде відсутня у період з 12 по 25 травня.
Зокрема, у цей період гідравлічні випробування проводяться у Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Солом'янському районах Києва.
Як повідомлялося, 12 травня разом із послабленням карантину в Києві розпочалися гідровипробування тепломереж. Це обов’язковий етап підготовки теплового господарства міста до наступного опалювального сезону. Вони проводяться поетапно.
Перелік адрес доступний за посиланням.
Гідравлічні випробування мереж передбачені затвердженими Правилами з підготовки теплових господарств до опалювального періоду. Їхня мета — перевірка роботи системи теплопостачання та виявлення її слабких місць для ремонту в міжопалювальний сезон та зменшення аварійності взимку, а відповідно — відключень тепла.