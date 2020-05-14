У Києві опублікували адреси будинків, де немає гарячої води

КП "Київтеплоенерго" опублікувало адреси будинків, де тимчасово відсутня гаряча вода через гідравлічні випробування мереж.

Як повідомили на підприємстві, гаряча вода за вказаними адресами буде відсутня у період з 12 по 25 травня.

Зокрема, у цей період гідравлічні випробування проводяться у Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Солом'янському районах Києва.

Як повідомлялося, 12 травня разом із послабленням карантину в Києві розпочалися гідровипробування тепломереж. Це обов’язковий етап підготовки теплового господарства міста до наступного опалювального сезону. Вони проводяться поетапно.

Перелік адрес доступний за посиланням.

Читайте також: Киянам через карантин почали відключати гарячу воду на місяць пізніше

Гідравлічні випробування мереж передбачені затвердженими Правилами з підготовки теплових господарств до опалювального періоду. Їхня мета — перевірка роботи системи теплопостачання та виявлення її слабких місць для ремонту в міжопалювальний сезон та зменшення аварійності взимку, а відповідно — відключень тепла.