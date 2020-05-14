У Києві горіла багатоповерхівка, загинула людина

У Подільському районі столиці на вул. Електриків під час ліквідації пожежі у квартирі п'ятиповерхового житлового будинку рятувальники евакуювали 5 осіб, одна людина загинула.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у м. Києві.

“14 травня о 00:37 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в 5-поверховому житловому будинку на вул. Електриків, 26/10, що у Подільському районі столиці. До місця події було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів”, - йдеться у повідомленні.

Як виявилося, займання сталося в однокімнатній квартирі на 4-му поверсі. Під час проведення розвідки у палаючій квартирі, бійці виявили тіло чоловіка 1982 року народження.

О 1:17 бійцям вдалося локалізувати пожежу на площі 16 кв. м, а о 1:33 - ліквідувати. Під час гасіння пожежі з 5-го поверху за допомогою автодрабини з будинку евакуйовано 5-х осіб. Після огляду фахівцями медичної служби вони від госпіталізації відмовилися.

Внаслідок пожежі вогнем знищено віконні рами, особисті речі, побутову техніку, меблі, закопчено стіни та стеля в помешканні.

На місці події було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 працівників особового складу.

Причина пожежі наразі встановлюється правоохоронними органами.

Фото: ДСНС.