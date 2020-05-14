На "мосту Кличка" знову тріснуло скло
Фото
Укрінформ
У Києві на пішохідно-велосипедному мосту, що з’єднує парк "Володимирська гірка" з аркою Дружби народів, знову тріснуло скло.
Про це повідомляє у Facebook ресурс "Київ Оперативний".
Як видно на фото, скло вже огороджено стрічками з попередженням про небезпеку.
Як повідомляв Укрінформ, у 25 травня 2019 року за участю мера столиці Віталія Кличка відбулося відкриття пішохідно-велосипедного мосту, що з’єднує парк "Володимирська гірка" з аркою Дружби народів. Проте вже 26 травня на новому мосту тріснули два скла, людей евакуювали.