На "мосту Кличка" знову тріснуло скло

У Києві на пішохідно-велосипедному мосту, що з’єднує парк "Володимирська гірка" з аркою Дружби народів, знову тріснуло скло.

Про це повідомляє у Facebook ресурс "Київ Оперативний".

Як видно на фото, скло вже огороджено стрічками з попередженням про небезпеку.

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Як повідомляв Укрінформ, у 25 травня 2019 року за участю мера столиці Віталія Кличка відбулося відкриття пішохідно-велосипедного мосту, що з’єднує парк "Володимирська гірка" з аркою Дружби народів. Проте вже 26 травня на новому мосту тріснули два скла, людей евакуювали.