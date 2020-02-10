У київському ТРЦ на тротуар обвалився скляний фасад

У Києві на бульварі Перова через сильний вітер в ТРЦ "Квадрат" впала скляна панель.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

“У зв’язку з сильними поривами вітру, в ТРЦ “Квадрат” з висоти другого поверху вирвало скляну панель. Панель розлетілася по тротуару, на щастя, в цей момент ніхто не проходив повз цієї ділянки”, – йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, вночі 11 лютого в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с.