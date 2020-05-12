У Києві вдвічі зросте кількість спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд

Проєктом Генерального плану Києва намічено збільшення місткості та кількості масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд загальноміського та місцевого рівня майже удвічі.

Про це повідомили в комунальній організації «Київгенплан», інформує пресслужба КМДА.

"Намічено спорудження Центру олімпійської підготовки з водних видів спорту – водноспортивного стадіону на Трухановому острові, водного стадіону в затоці Оболонь, а також Київської міської спортивної та реабілітаційно-оздоровчої бази олімпійської та паралімпійської підготовки", - йдеться у повідомленні.

Розробники проєкту пропонують побудувати в кожному районі міста універсальні спортивні комплекси, а в житлових кварталах (мікрорайонах) – приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять площею 156,9 тис. кв. м, спортивні зали загального користування (125,3 тис. кв. м площі підлоги), включаючи приміщення реабілітаційного призначення, а також криті та відкриті басейни загального користування (115,3 тис. кв. м).

Читайте також: У Києві цьогоріч відкриють сім оновлених закладів освіти

Окрім того, заплановано будівництво в кожному мікрорайоні Києва багатофункціональних відкритих спортивних майданчиків, спортивних споруд із комплексом тренажерів, майданчиків для ігрових видів спорту. На територіях рекреаційних лісів, прилеглих до житлової забудови, на Дніпровських островах та у прибережних зонах розробники Генплану пропонують створити спортивні парки. У планах також – будівництво спортивних об’єктів міського значення для підготовки спортсменів високого класу і проведення змагань національного та міжнародного рівня.