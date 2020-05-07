Екостандарти та кондиціонери: Київ придбає 200 сучасних автобусів

Постійна комісія Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку підтримала оновлення автобусного парку столиці.

Як повідомляє пресслужба Київради, йдеться про проєкт договору фінансового лізингу на придбання містом транспортних засобів з ПАТ «АТ «Укргазбанк».

«Сьогодні ми зробили важливий крок до суттєвого оновлення автопарку столиці. Комісія підтримала проєкт договору фінансового лізингу на придбання містом 200 автобусів великої та особливо великої місткості. Мова про 120 одиниць транспортного засобу, довжиною не менше 12 метрів, та ще 80 одиниць, довжиною 18,5 метра. Автобуси столиця може отримати уже восени, а кошти місто повинно віддати протягом наступних 3,5 років», – зазначив голова постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Странніков.

Вартість лізингу – 50,7 мільйона євро. З урахуванням бюджетних обмежень, фінансовий лізинг на сьогодні є єдиним інструментом оновлення рухомого складу КП «Київпастранс». ПАТ АБ «Укргазбанк», 94,94% акцій якого належать державі, запропонувало найбільш вигідні умови фінансового лізингу, нагадують депутати.

Відтак, Київ придбає сучасні автобуси, повністю пристосовані для обслуговування усіх верств населення. Доля низького рівня підлоги 100%. Салони та кабіни обладнані кондиціонерами, відповідність екологічним стандартам не нижче EURO-5.

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Сьогодні зношеність автобусного парку складає 75%. Відповідно до Стратегії розвитку Києва, ця цифра не має перевищувати 25%. За період 2018-2019 років було придбано лише 9 автобусів великої та особливо великої місткості.

Раніше, 12 березня цього року, Київська міська рада ухвалила рішення щодо надання згоди КП «Київпастранс» на придбання автобусів у 2020 році у ПАТ «АТ «Укргазбанк». Підтримка бюджетною комісією проєкту договору – крок до реалізації закупівлі.

Також, згідно з рішенням, Департамент транспортної інфраструктури КМДА при поданні бюджетних запитів до проєктів бюджету міста на 2021-2024 роки має включати до них потребу в коштах для відшкодування вартості предмета лізингу.