У прокуратурі Києва прокоментували “призначення” старого-нового керівника

На Романа Говду, який раніше вже очолював прокуратуру міста Києва, покладено виконання обов’язків прокурора міста Києва.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

«30 квітня він був призначений першим заступником прокурора міста Києва. Але з 4 травня, у зв’язку з тим що прокурор міста Києва не призначений, він (Говда – ред.) тимчасово виконує обов’язки прокурора міста Києва», - сказала Максимець.

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Раніше активісти Олександр Лємєнов і Віталій Шабунін повідомляли, що Говду призначили т.в.о. прокурора міста Києва.

Як повідомляв Укрінформ, Говда очолив столичну прокуратуру у липні 2016 року. До цього він працював заступником генерального прокурора і прокурором Одеської області.

17 грудня 2019 року Говда повідомив, що подав у відставку.