Недільний дощ у Києві побив 129-річний рекорд

В ніч на неділю, 26 квітня, у Києві випало 26 мм опадів, що є найбільшим показником з 1891 року.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook.

"Ніч на неділю у столиці виявилась рекордно дощовою. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 26 квітня в Києві вперше з 1891 року випало 26 мм опадів, що на 6 мм більше, ніж це було у 1987 році", - йдеться у повідомленні.

У обсерваторії додали, що в більшості інших регіонів Київщини опадів випало значно менше, зокрема в Чорнобилі лише 0,1 мм.