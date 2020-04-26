В Україну йдуть травневі грози та потепління до +25°

У понеділок, 27 квітня, в Україні буде без істотних опадів, температура вдень 11-16° тепла, 28 квітня повітря вдень прогріється до 18-23° тепла, а вже 1 травня на сході країни потеплішає до +25°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"В Україні 27 квітня хмарно з проясненнями, лише у східній частині країни часом дощ. Вітер північно-західний та західний, 7-12 м/с, у східній частині пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у західних, північних та більшості центральних областей на поверхні ґрунту, в Карпатах і в повітрі, заморозки 0-3°; температура вдень 11-16° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини до 19°", - йдеться у повідомленні.

28-29 квітня в Україні мінлива хмарність, без опадів, лише у західних областях вдень 29 квітня невеликий дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура 28 квітня вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°, на заході країни 16-21°; 29 квітня вночі 4-9°, вдень 18-23°.

30 квітня - 1 травня у західних, вдень і в північних областях невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 6-12°; вдень 30 квітня 17-23°, 1 травня 14-20°, на сході до 25°.

У столичному регіоні 27 квітня хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°, по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; температура вдень 11-16° тепла.

28-29 квітня у столиці мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура 28 квітня вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°; 29 квітня вночі 4-9°, вдень 18-23°.

30 квітня - 1 травня у Києві вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 7-12°; вдень 30 квітня 18-23°, 1 травня 15-20°.