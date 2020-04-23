У Київському зоопарку у рамках реконструкції демонтують старий вхід.

Про це повідомили у Департаменті суспільних комунікацій КМДА.

"Реконструкція Київського зоопарку продовжується. Наразі демонтують старий вхід, а легендарні фігури левів та бізона замінять новими, бо вони перебувають у надто поганому стані", - йдеться у повідомленні. Також біля нового входу вже встановлено нову різнокольорову скульптуру жирафа.

Як повідомлялось, реконструкція столичного зоопарку відбуватиметься у кілька черг. Зокрема, проект першої черги передбачає: реконструкцію озер біля входу з боку проспекту Перемоги, будівництво павільйону пеліканів, оглядового амфітеатру з приміщеннями громадських вбиралень, містка між озерами, альтанки над водоймою, будівництво павільйону та відкритих вольєрів приматів, будівництво нового входу з підземним акваріумом, будівництво універсального вольєру для птахів.

У Київському зоопарку почали демонтаж старого входу

Загалом реконструкція Київського зоопарку триватиме 3-4 роки.