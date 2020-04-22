Киянам можна відчиняти вікна, повітря повернулося до норми - Кульбіда

Столичне повітря прийшло в норму і тепер киянам можна відкривати кватирки для провітрювання.

Про це сказав директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Кульбіда наголосив, що завдяки супутниковій інформації, метеорологи не виявили місць вогню, йде локалізація невеликих осередків пожежі.

За його словами, в нормі і рівень радіації, адже метод авторадіографії показав, що гарячих часток у повітрі немає. У аерозолях приземного шару атмосфери не виявлено стронцію-90, трансуранових елементів.

"Тому, на мою думку, треба сьогодні відкривати хвіртки і вдихати свіже повітря", — сказав Кульбіда.

Як повідомлялося, станом на вечір 16 квітня у Києві зафіксували сильне забруднення повітря. Міністерство охорони здоров’я порадило киянам не виходити на вулицю та не відчиняти вікна через смог.

У ДСНС повідомили, що задимлення у столиці виникло через горіння трав’яного настилу та лісової підстилки у Київській області.

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18 квітня Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що значну частину диму, котрий забруднює повітря у Києві, доносить з Житомирської області, де лісова пожежа охопила територію площею близько 2700 га.