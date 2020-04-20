У Київ та область ідуть нічні заморозки

У Києві та Київській області з 21 до 23 квітня прогнозуються заморозки в повітрі та на поверхні ґрунту.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі. Зокрема, у столиці вночі 21 квітня заморозки в повітрі (сильні) 0-2° (ІІ рівень небезпечності - помаранчевий), 22 та 23 квітня заморозки на поверхні ґрунту 0-3° (І рівень небезпечності - жовтий). Читайте також: Киян попереджають про "жовтий" рівень небезпеки через сильний вітер На Київщині вночі 21 квітня заморозки в повітрі (сильні) 0-5° (ІІ рівень небезпечності - помаранчевий), 22 та 23 квітня заморозки на поверхні ґрунту 0-3° (І рівень небезпечності - жовтий).