Киян попереджають про "жовтий" рівень небезпеки через сильний вітер

У понеділок, 20 квітня, у столиці прогнозується сильний вітер поривами до 15-20 м/с.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

«Протягом доби 20 квітня в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності – жовтий)», - ідеться в повідомленні.

У зв’язку з цим у КМДА закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

надворі триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт;

при сильних поривах сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

Водночас міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися протиепідемічних заходів та обмежень. Зокрема, не виходити з дому без нагальної потреби.