Киян попереджають про

Киян попереджають про "жовтий" рівень небезпеки через сильний вітер

Укрінформ
У понеділок, 20 квітня, у столиці прогнозується сильний вітер поривами до 15-20 м/с.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

«Протягом доби 20 квітня в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності – жовтий)», - ідеться в повідомленні.

У зв’язку з цим у КМДА закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • надворі триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт;
  • при сильних поривах сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
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Водночас міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися протиепідемічних заходів та обмежень. Зокрема, не виходити з дому без нагальної потреби.

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