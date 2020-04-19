Нічні заморозки “завітають” у більшість областей

Синоптики прогнозують вночі 20 квітня у західних, північних та Вінницькій областях сильні заморозки у повітрі 0-3° (ІІ рівень небезпечності - помаранчевий).

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"20 квітня хмарно з проясненнями. У південних та східних областях дощ, на Сумщині та Дніпропетровщині місцями невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у західних, північних та Вінницькій областях заморозки у повітрі 0-3°; вдень 9-14° тепла, на півдні країни та Закарпатті до 17°", - йдеться у повідомленні.

21-22 квітня хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень в Україні, крім південних та західних областей, місцями невеликий дощ. Вітер переважно північний, 7-12 м/с, 21 квітня у східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у більшості областей, крім крайнього півдня країни та Закарпаття, на поверхні грунту заморозки 0-3°; вдень 8-13° тепла, на Закарпатті до 18°.

23- 24 квітня без опадів, 24 квітня на північному сході місцями невеликий дощ.

Температура вночі 1-6° тепла, 23 квітня на поверхні грунту, в Карпатах у повітрі заморозки 0-3°; вдень 11-16° тепла, 24 квітня у південно-західній частині до 19°.

У Києві та області 20 квітня марно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-2°; температура вдень 11-13° тепла.

21-22 квітня теж хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-3°; вдень 8-13° тепла.

23- 24 квітня у столиці без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, 23 квітня на поверхні грунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла.