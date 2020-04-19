Київ - на 13 місці світового антирейтингу за станом повітря

Київ опустився на тринадцяту сходинку у світовому антирейтингу найзабрудненіших міст світу.

Про це свідчать показники індексу якості повітря IQAir.

Зокрема, станом на 15:00 19 квітня повітря у Києві стало дещо чистіше, ніж було вранці або вчора. Індекс забруднення повітря столиці зараз становить 85 одиниць - цей показник має середній рівень тяжкості.

На першому місці світового антирейтингу - Ер-Ріяд у Саудівській Аравії (203), на другому - Шеньян у Китаї (153), а на третьому - Чіангмай, Таїланд (152).

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Як повідомлялося, рівень забруднення повітря у Києві, яким він був 16 і 17 квітня, не фіксувався жодного разу з початку спостережень. Задимлення у Києві цього тижня виникло через пожежі в Житомирській області та у Чернобильскій зоні. Фахівці закликають киян не виходити на вулицю без необхідності, тримати вікна закритими та споживати більше рідини.