У МВС вважають диверсією пожежі навколо Києва

У Міністерстві внутрішніх справ вважають, що ситуація з пожежами навколо столиці може бути спланованою диверсією.

Про це повідомив радник голови МВС Зорян Шкіряк у Facebook.

"В МВС України не виключають, що ситуація з пожежами котра відбувається навколо столиці, спочатку в Чорнобильській зоні, а зараз і в Житомирській області, може бути результатом спланованої диверсії. Наразі, все вказує на те, що це могла бути заздалегідь продумана кампанія, з розрахунком напрямку вітру", - зазначив він.

За словами Шкіряка, мета замовників і організаторів зрозуміла: спроба дестабілізації ситуації, нагнітання істерії та посилення панічних настроїв серед населення в умовах карантину і протидії розповсюдженню коронавірусу.

"МВС України і Національна поліція України закликають усіх свідомих громадян негайно повідомляти про виявленні факти і місцезнаходження ймовірних паліїв та диверсантів, що здійснюють провокації з підпалами в лісових зонах. Нагадаю, що покарання за такі злочини дуже суворе! Ми з‘ясуємо, вирахуємо і знайдемо тих покидьків, що ймовірно здійснювали цю масштабну провокацію", - підкреслив Шкіряк.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа в Чорнобильській зоні почалася 4 квітня. Тоді о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Далі пожежа розповсюджувадася окремими осередками, до гасіння було залучено авіацію. 14 квітня виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов зазначив, що пожежу в Чорнобильській зоні відчуження вдалося загасити. Водночас за інформацією Державного агентства з управління Зоною відчуження, у Зоні відчуження було виявлено два нові загоряння.

13 квітня уряд виділив 44,86 млн грн з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, пов’язаних з пожежами в Чорнобильській зоні відчуження. Наразі в Зоні відчуження гасять осередки тління сухої трави, пнів та деревини.

У Житомирській областірятувальники та працівники лісових господарств третій день гасять масштабну лісову пожежу, до рятувальних робіт долучилась армія. Наразі залишається 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовані, а на 4 незначних осередках тривають роботи щодо обмеження їх поширення.

Загалом до гасіння лісової пожежі на Житомирщині залучено 655 чол. та 108 од. техніки, з них від ДСНС 125 чол. та 31 од. техніки, у тому числі три літаки Ан-32П, якими 18 квітня здійснено 12 скидів (96 тонн води).

Почалася пожежа 16 квітня, тоді до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Рудня та с. Виступовичі на території Виступовицького лісництва сталося займання сухої трави та лісової підстилки.

Згодом пожежа поширилася на інші села – Острови, Дівошин, Журба, Магдин та Личмани Овруцького району, знищивши близько 40 будинків. Крім того, вогонь перекинувся на лісові насадження, унаслідок чого виникли пожежі у ДП «Словечанський лісгосп АПК», ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство, ДП «Словечанське лісове господарство» ДП «Овруцьке лісове господарство».

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району (ч. 1 ст. 245 КК України).

Через лісові пожежі на Житомирщині у Києві та області виник смог, забруднення атмосферного повітря продуктами горіння перевищує допустимі граничні показники.