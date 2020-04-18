Хворий на Covid-19 начальник поліції Києва йде на поправку

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко, інфікований коронавірусом, почуває себе добре і «йде на поправку».

Про це повідомляє Громадське.

«Він у нормальному стані, йде на поправку, в гарному настрої. Фактично він у віддаленому режимі продовжує працювати. Він саме цікавиться ситуацією щодо церков зараз, ми у контакті з ним щодо Києва зокрема», — розповів радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт.

Тандіт не зміг назвати загальну кількість інфікованих правоохоронців в Україні, але зазначив, що летальних випадків не було.

Як зазначалося, пресслужба Нацполіції 27 березня поінформувала, що захворювання на коронавірусну інфекцію підтверджено у трьох поліцейських та курсанта, зокрема й у начальника поліції Києва Андрія Крищенка.