Кличко відсторонив Поворозника від посади на час розслідування

Київський міський голова Віталій Кличко відсторонив першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника, якого підозрюють у хабарництві, від займаної посади на час розслідування.

Про це столичний голова повідомив у Telegram-каналі КМДА.

"Щоб розслідування було неупередженим і не було закидів у якомусь впливі чиновника високого рангу, яким він є, Микола Поворозник написав заяву про відсторонення його від виконання обов’язків на час розслідування. Я вважаю це правильним кроком. Тому відстороню його від виконання обов’язків першого заступника голови КМДА", - заявив Кличко.

Він висловив сподівання на оперативне, об’єктивне і відкрите розслідування цієї справи, "без політики".

Кличко знову наголосив, що нікого не покриватиме, і якщо хтось з чиновників винен у корупції, – буде відповідати за всією суворістю закону. "Нікому і ніяких поблажок не буде. Нульова толерантність до корупції. Але якщо хтось займається маніпуляціями і фабрикує справу, - нестиме не меншу відповідальність", - підкреслив він.

Кличко також зазначив, що міська влада - відкрита та завжди співпрацює з правоохоронними органами щодо запобігання корупції, а в розслідуванні справи щодо Поворозника, зокрема.

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Як повідомляли раніше деякі ЗМІ, правоохоронці нібито задокументували 14 квітня, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник через посередника вимагав хабар у сумі 125 тисяч доларів від представника компанії-забудовника.

Сам Поворозник спростував цю інформацію.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до НАБУ оперативно розслідувати справу щодо його першого заступника.

Поворозник попросив мера столиці Віталія Кличка відсторонити його від посади на час розслідування.

Він був призначений заступником голови Київської міської державної адміністрації 28 січня 2016 року, а з 21 грудня 2017 року став першим заступником голови КМДА.