Пилові бурі на Київщині не становлять хімічної та радіаційної загрози – ДСНС

«У другій половині дня на Київщині спостерігалася пилова буря, яка була викликана посиленням швидкості вітру до 20 -25 метрів на секунду, і він мас західний напрямок... Хочу зазначити, що це явище жодного відношення до переміщення повітряних мас із Чорнобиля не має. Ніякої хімічної і радіаційної загрози це явище не несе», - наголосив Чечоткін.

За його словами, радіаційний фон по місту Києву, Київській області, в зоні відчуження не перевищує природні фонові значення.

Він зауважив, що такий вітер буде спостерігатися ще до кінця доби, а завтра ситуація почне поліпшуватися, хоча можуть зберігатися залишкові явища сьогоднішньої пилової бурі.

Чечоткін також зауважив, що починаючи з другої половини дня внаслідок шквального вітру з’явилося три нові осередки тління у зоні відчуження.

«Ці осередки загрози об’єкту «Укриття», сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам в зоні відчуження не становлять», - зазначив голова ДСНС.

Він додав, що сили і засоби ДСНС передислоковані з урахуванням виникнення нових осередків, роботи продовжуються в цілодобовому режимі.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа у Чорнобильській зоні розпочалася 4 квітня, а з 10 квітня тривало гасіння окремих осередків вогню.

Фото: МВС.