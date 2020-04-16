Кличко про Медмістечко: лікарня №6 працює, але нових пацієнтів не приймає

Міська лікарня №6 продовжує надавати допомогу пацієнтам, які раніше були госпіталізовані в терміновому порядку, однак нових пацієнтів не приймає.

Про це під час брифінгу поінформував мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо інформації, яка з'явилася в ЗМІ про нібито закриття міської лікарні № 6 - медзаклад продовжує надавати допомогу пацієнтам, які раніше поступили в терміновому порядку. Але нових пацієнтів сьогодні не приймає", - сказав Кличко.

За його словами, серед медиків, які захворіли за цей час у столиці, є медики з лікарні № 6 - це 15 медпрацівників.

Раніше директор Київської міської клінічної лікарні №6 Вадим Крижевський у коментарі Укрінформу назвав фейком інформацію про закриття лікарні через спалах COVID-19.

Увечері в середу, 15 квітня, низка ЗМІ повідомила, що Київську міську клінічну лікарню №6, яка розташована на території Медмістечка, закрили через раптовий спалах COVID-19.

В Україні підтверджено 4161 випадок захворювання на COVID-19. За добу зареєстровано 397 нових випадків.