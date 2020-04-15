З 16-го – по 20-те квітня на в’їздах до Києва – можна поміряти температуру

Не виключено, що відповідальне рішення КМДА пов’язане з відмовою УПЦ (МП) дотримуватися на Великдень вимог карантину. Але питань залишилося багато

У столичній адміністрації повідомили, що аби протистояти поширенню коронавірусної інфекції, з 16 квітня водіям та пасажирам транспорту на в’їздах до Києва обов’язково вимірюватимуть температуру. Норма щодо обов’язкової термометрії почне діяти із 00:00 16 квітня на основних в’їздах до столиці до ранку понеділку 20 квітня. Напрошується висновок, що це робиться для обмеження загорози, яка насувається у зв’язку з фактичною відмовою УПЦ (МП) дотримуватись загальних правил карантину під час проведення Великодніх служб 18 і 19 квітня.

Щоправда, про запровадження подібної норми, як писав Укрінформ, у КМДА повідомляли ще 4 квітня, проте, як свідчили ЗМІ, ця норма не надто виконувалася. Наприклад, на Telegram-каналі "Киев Сейчас" було опубліковане відео в'їзду до Києва з боку Пущі-Водиці: тоді там просто чергували правоохоронці і температуру тим, хто в’їжджає, ніхто не вимірював. Зараз, схоже, ситуація серйозніша.

Маєте 37,5 – відправлять додому на ізоляцію, вище – викличуть швидку

На 10 контрольних пунктах пропуску в Київ (їхній список наведемо нижче) перевірятимуть автобуси та мікроавтобуси, вантажні та вантажно-пасажирські автомобілі та легкові автівки, які перевозитимуть більше трьох осіб включно із водієм.

Якщо до столиці прямує людина з нормальною температурою, після термометрії вона зможе вільно проїхати. Якщо температура вище 37,5 градусів та є ознаки гострого респіраторного захворювання, людину тестуватимуть на наявність коронавірусної хвороби та відправлятимуть на самоізоляцію. Така людина має негайно звернутися до сімейного лікаря та дотримуватися всіх правил ізоляції та вказівок лікаря. (Щоправда, виходить, що в такому разі розвернути треба транспортний засіб з усіма його пасажирами. Бо де ще, як не вдома, треба відбувати «самоізоляцію»?)

У разі, якщо температура тіла перевищує 38 градусів та якщо людина має симптоми ГРВІ, викликатимуть бригаду швидкої (екстреної) медичної допомоги для госпіталізації хворого.

Окрім вимірювання температури, за необхідності також будуть проводити огляд речей, багажу, транспортних засобів, вантажів.

Щоправда є велике питання до термометрії. У розпорядженні зазначається, що вона проводитиметься безконтактно, але такі термометри часто можуть давати значну похибку. Приміром, коли кореспонденту Укрінформу виміряли температуру тіла у такий спосіб при вході в мережу магазинів “Сільпо”, направивши термометр на зап’ясток, то зафіксували температуру 34.2... Навіть більше – відсутність температури ще не означає відсутність інфікування. А ще ми пам’ятаємо історії ще під час повернення українців із-за кордону, коли ті, хто мав температуру просто приймали жарознижувальні, аби уникнути обсервації...

Де розміщуватимуться блокпости?

До складу КПП, окрім поліції, входитимуть представники головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві, а також Київського міського лабораторного центру МОЗ України. Спитаєте, при чому тут Держпродспоживслужба? А при тому, що коли у 2017-му закривали «за корупцію» Санітарно-епідеміологічну службу, то частину її повноважень передали Держпродспоживслужбі, а частину – Центру громадського здоров'я.

На в’їзді до Києва працюватимуть такі блокпости:

СП №501: Богатирська, вулиця Богатирська, 32-Е поруч з приміщенням стаціонарного посту;

СП №502: Биківня, проспект Броварський напроти будівлі стаціонарного посту;

СП №503: Червоний Хутір, вулиця Бориспільське шосе до зупинки громадського транспорту перед площею Харківська;

СП №505: Бензоколонка, проспект Академіка Глушкова навпроти будівлі стаціонарного посту;

СП №506: Сосновий бір, шосе Житомирське напроти будівлі стаціонарного поста за пішохідним переходом;

СП №507: Гостомель, вулиця Гостомельське шосе, 1/1-Б в будівлі стаціонарного посту;

СП №508: Пирогово, Дніпровське шосе навпроти будівлі стаціонарного поста;

СП № 509: ДВС, вулиця Вишгородська, 83-а.

Як же перевірятиметься дотримання самоізоляції? У розпорядженні №20 від 13 квітня 2020 року йдеться, що у особи із підозрою на коронавірусну хворобу уточнюються контактні дані, які у подальшому передаються до відповідного підрозділу поліції для контролю щодо дотримання такою особою заходів самоізоляції. Але, як показала практика із обсервацією громадян, які повернулися з-за кордону, більшість із них не дотримувалися цих правил і продовжували жити звичним життям.

Укрінформ звернувся до Держспоживслужби з проханням прокоментувати ситуацію і відповісти на ряд запитань, тобто, надати суспільно важливу інформацію. Відповіді від уповноваженого відомства ми так і не отримали.

Юлія Горбань, Київ