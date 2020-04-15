"Хтось повинен сісти": Кличко пообіцяв довести до кінця справу Поворозника

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до НАБУ оперативно розслідувати справу щодо його першого заступника Миколи Поворозника, якого нібито підозрюють у вимаганні хабаря.

Про це Кличко сказав на брифінгу 15 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перший заступник голови КМДА є чиновником високого рангу, і, згідно із законодавством, такі справи - підслідність НАБУ. Я звертаюся до НАБУ оперативно розслідувати цю справу і дати відповіді на запитання, що хвилюють суспільство. Ми всі чекаємо об’єктивного і справедливого розслідування, яке розставить усі крапки над "і", та відповідальності винних за законом. Хтось повинен сісти: або корумпований чиновник, або ті, хто фабрикував цю справу", - сказав Кличко.

Кличко наголосив, що якщо чиновник винен, то повинен відповідати за законом.

"Я нікого не покривав і покривати не буду. Але якщо це чиїсь маніпуляції і політичні ігри, щоб дискредитувати міську владу, то однозначно повинні відповідати ті, хто за цим стоїть. Я цю справу доведу до кінця", - наголосив Кличко.

Він також вимагає від правоохоронців, щоб не було політичної заангажованості, а щоб було відкрите публічне розслідування цієї справи.

Як повідомляли раніше деякі ЗМІ, правоохоронці нібито задокументували 14 квітня, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник через посередника вимагав хабар у сумі 125 тисяч доларів від представника компанії-забудовника.

Сам Поворозник спростував цю інформацію.

Поворозник був призначений заступником голови Київської міської державної адміністрації 28 січня 2016 року, а з 21 грудня 2017 року став першим заступником голови КМДА.