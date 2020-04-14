Усі кладовища Києва у поминальні дні будуть закриті - Кличко

За рішенням комісії з надзвичайних ситуацій в поминальні дні всі кладовища у столиці будуть закриті.

Про це під час брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Підкреслюю, що також в поминальні дні всі кладовища міста, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, будуть закриті", - сказав Кличко.

За його словами, поминальні дні перенесені на 6 червня.

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"З пропозицією перенести поминальні дні виступили і представники конфесій, з якими я неодноразово зустрічався", - наголосив мер.

За минулу добу захворювання на коронавірус підтвердили ще у 56 киян. Один випадок – летальний. Загалом у Києві вже 551 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.