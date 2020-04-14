Кібератаки затримали брифінг Кличка

Брифінг мера Києва Віталія Кличка, який мав початися о 12 годині, почався пізніше через кібератаки на сервери КМДА.

Про це Кличко повідомив у Facebook.

"Перепрошую за технічні проблеми. Сервери КМДА продовжують відбивати кібератаки. Кілька днів поспіль. Зараз налагоджуємо трансляцію", - написав Кличко.

Раніше повідомлялося, що на сервіси КМДА здійснюється масована DDоS-атака. Близько 90% спроб атакувати мережу успішно відбиваються внутрішньою системою кіберзахисту.